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Латвийский ликвидируемый ABLV Bank хочет взыскать со структур ЕС 415 млн евро

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ABLV Bank, закрытый в 2018 году вскоре после выдвинутых против него обвинений в отмывании, обратился в Суд ЕС с требованием взыскать с Европейского центрального банка и Единого совета по разрешению проблем банковского сектора Евросоюза (Single Resolution Board, SRB) убытки в размере 414,691 млн евро.

Об этом сообщает официальный вестник ЕС.

ABLV Bank, некогда один из крупнейших банков Латвии, ныне находящийся в стадии ликвидации, просит признать солидарную ответственность ЕЦБ и SRB за ущерб, причиненный банку в результате прекращения его деятельности, а также деятельности люксембургского дочернего банка, и обязать ответчиков солидарно возместить ущерб.

Кроме того, ABLV Bank просит Суд ЕС оценить размер ущерба в сумму не менее 414,691 млн евро, прибавив к ней проценты за просрочку за период со дня вынесения решения до полной уплаты, а также взыскать с ответчиков компенсацию судебных расходов.

Банк уточняет, что иск о возмещении убытков связан с действиями ЕЦБ и SRB после заявления Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США в феврале 2018 года, когда указанные учреждения без каких-либо юридических оснований предписали ABLV Bank и его дочернему банку в Люксембурге закрыться.

ЕЦБ и SRB публично заявили, что ABLV Bank и его "дочка" имеют проблемы с ликвидностью и будут ликвидированы в соответствии с национальным законодательством. Этими решениями ЕЦБ и SRB превысили свои полномочия и своими решениями вмешались в компетенцию госучреждений и судов, считает ABLV Bank.

К тому же ABLV Bank и его "дочка" на тот момент не утратили ликвидности, и это не угрожало им в обозримом будущем. Их финансовое положение было стабильным как с точки зрения капитализации и доходности, так и с точки зрения ликвидности, утверждает банк.

По версии ABLV Bank, решения ЕЦБ и SRB, а также публичные заявления сделали невозможным дальнейшую деятельность банка, что вынудило акционеров ABLV Bank принять решение о ликвидации банка, чтобы уменьшить возможный ущерб.

Истец просит суд признать, что ЕЦБ и SRB несут солидарную ответственность за убытки, понесенные ABLV Bank в связи с прекращением деятельности и ликвидацией. Сумма компенсации убытков была рассчитана ABLV Bank и независимыми экспертами.

Как сообщалось ранее, проблемы у ABLV Bank возникли после того, как FinCEN объявила в феврале 2018 года, что планирует ввести санкции против банка за схемы отмывания денег, которые помогали ядерной программе Северной Кореи, а также за незаконную деятельность в Азербайджане, России и на Украине.

В опубликованном FinCEN отчете также говорилось, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и снизить угрозы своей высокорискованной деятельности.

Вслед за этим ЕЦБ решил не спасать ABLV и начать процесс его ликвидации.

ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству. Служба финансовой разведки, с другой стороны, признала, что не обнаружила никаких нарушений санкций, связанных с Северной Кореей.

Банк был создан в 1993 году, работал под наименованием ABLV Bank с 2011 года. По состоянию на 2018 год, крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежали более 85% уставного капитала банка.

ЕЦБ Латвия ABLV Bank Евросоюз SRB FinCEN США
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