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Экономика

Латвия проведет "капремонт" финсектора на фоне скандалов с отмыванием денег в Danske и Swedbank

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе.

"Выполнения рекомендаций Moneyval (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег - ИФ) достаточно для того, чтобы Латвия не была включена в так называемый "серый" список, но наша цель в том, чтобы сделать финансовую систему честной, а нечестные держались бы подальше от латвийской финансовой системы. Чтобы пройти на шаг дальше, я объявляю, наряду с выполнением рекомендаций Moneyval, и реформу контроля над финансовым сектором. Прежнего косметического ремонта недостаточно, нужен капитальный ремонт", - сказал Кариньш на пресс-конференции в среду.

Подписанные им распоряжения предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

Премьер-министр сообщил, что предложенная им реформа контроля в финансовом секторе содержит четыре направления. Первое - усиление роли Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК), перед которой будет поставлена четкая задача бороться с финансовыми преступлениями, второе - улучшение модели управления КРФК, чтобы обеспечить независимость этого органа.

В-третьих, планируется внести изменения в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег. В-четвертых, реформа предусматривает "разгрузку" прокуратуры и судов, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях.

Комментируя сообщения СМИ по поводу возможной причастности Swedbank к отмыванию денег, премьер отметил, что эту информацию нужно проверять. "Любое преступление должно быть расследовано независимо от того, когда оно произошло", - сказал он.

В свою очередь руководитель КРФК Петерс Путниньш заявил на пресс-конференции в среду, что сведения о возможной причастности латвийского подразделения Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан (КРФК в 2016 году оштрафовала латвийский Swedbank на 1,4 млн евро за нарушения при контроле за сделками клиентов - ИФ).

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica опубликовал материал, в котором говорится, что и среди латвийских клиентов Swedbank были фирмы, происхождение денег которых или истинные выгодоприобретатели могут вызвать по крайней мере вопросы у надзирающих органов. Re:Baltica сообщил, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank в 2007-2015 годах. Общая сумма подозрительных перечислений составила $5,8 млрд.

Путниньш отметил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - сказал руководитель КРФК.

Власти Латвии в последние годы ужесточают требования к контролю за банковскими операциями в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Тем не менее, в 2018 году в банковском секторе страны разразилось сразу два скандала, связанных с коррупцией и отмыванием денег. По подозрению в вымогательстве взяток был задержан глава Банка Латвии Илмар Римшевич, власти США обвинили один из крупнейших банков страны - ABLV Bank - в отмывании денег. Европейский центральный банк сначала ограничил операции банка, а потом принял решение о его ликвидации на фоне возникших у ABLV проблем с ликвидностью.

Кроме того, Латвию затронул скандал с отмыванием денег в Danske Bank - крупнейшем банке Дании. На этой неделе Danske объявил о планах прекратить деятельность в России, где у него есть дочерний банк (Данске банк), а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за подозрений в отмывании денежных средств через эстонское подразделение.

Кроме того, обширном и систематическом отмывании денег с участием прибалтийских филиалов Danske подозревается шведский Swedbank. Шведские СМИ во вторник сообщили, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

Подразделения Swedbank действуют во всех трех странах Балтии.

Банк Литвы в среду заявил, не располагает информацией о том, что один из крупнейших литовских коммерческих банков - Swedbank - мог участвовать в сделках по отмыванию денег. По информации Центробанка, у клиентов Swedbank нет оснований переживать, это не повлияет и на банковскую систему страны.

"У Банка Литвы нет информации о том, что Swedbank мог участвовать в сделках отмывания денег. Это подтвердили и коллеги из органов надзора Эстонии и Швеции. (. . .) Мы внимательно следим за положением и будем оценивать его в сотрудничестве как с ведомствами, так и с правоохранительными органами других стран. При необходимости будут приняты меры", - цитируется в пресс-релизе Банка Литвы директор Службы надзора центробанка Витаутас Валвонис.

Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank - оценивалось и то, как банк соблюдает правовые акты, регламентирующие меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

"Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал - исправил недостатки к указанному сроку", - утверждает Банк Литвы.

Теги: Латвия

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