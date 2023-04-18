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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Продажи ликерных вин в России в I квартале утроились

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года розничные продажи ликерных вин в России выросли до 256,8 тысячи декалитров (дал) с 75,7 тысячи дал годом ранее, сообщает Росалкогольрегулирование.

Продажи шампанского в январе-марте составили 4,8 млн дал, что на 7,1% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Продажи тихих вин выросли на 2,2%, до 12,7 млн дал, плодовых - снизились на 14,2%, до 2,2 млн дал.

Продажи водки сохранились на уровне прошлого года - 18,1 млн дал, коньяка - выросли на 8,5%, до 3,2 млн дал. Всего было продано 27,5 млн дал спиртных напитков, это на 1,6% больше, чем год назад.

Реализация слабоалкогольной продукции составила 4,2 млн дал, что 14,9% больше, чем в первом квартале прошлого года.

По данным Росалкогольрегулирования, всего в первом квартале было продано 53,2 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также алкоголя, реализуемого в общепите), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росалкогольрегулирование
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