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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

РФ в I квартале снизила производство водки на 8,5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в первом квартале произвели 15,864 млн декалитров (дал) водки, что на 8,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование.

Производство коньяка снизилось на 1,1%, до 1,852 млн дал.

Всего спиртных напитков было выпущено 22,736 млн дал (на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Винодельческая отрасль выпустила 6,027 млн дал тихих вин, увеличив производство на 2,7%. Шампанских и игристых вин произведено 2,525 млн дал (на 14,4% больше), ликерных - 270,5 тысяч дал (на 11,6% больше).

Производство слабоалкогольной продукции увеличилось на 16,6%, до 4,403 млн дал.

Всего производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте составило 38,477 млн дал, что на 0,1% больше, чем годом ранее.

Росалкогольрегулирование
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