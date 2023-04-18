Чистая прибыль "О'Кей" в 2022 году выросла на 16,2%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "О'Кей" по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль по МСФО на 16,2% - до 242 млн рублей, говорится в сообщении ГК.

EBITDA увеличилась на 9,8%, до 17,02 млрд рублей, рентабельность показателя составила 8,4% против 8,3% в 2021 году.

EBITDA сети гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 3,3%, до 13,38 млрд рублей, рентабельность этого показателя - до 9% с 9,1%. EBITDA сети дискаунтеров "Да!" удвоилась и составила 3,64 млрд рублей, рентабельность EBITDA сети повысилась до 6,8% с 4,8% годом ранее.

Валовая прибыль группы "О'Кей" по итогам прошлого года выросла на 11,1%, до 46,81 млрд рублей, валовая маржа составила 23,2% против 22,5% в 2021 году.

Общая выручка увеличилась на 8,1%, до 202,17 млрд рублей.

В частности, выручка гипермаркетов снизилась на 2,3%, до 148,82 млрд рублей, выручка дискаунтеров, наоборот, выросла в 1,5 раза, до 53,35 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы группы в прошлом году увеличились на 13,1%, до 40,39 млрд рублей, или до 20% от выручки с 19,1% в 2021 году. Рост был в основном был обусловлен увеличением расходов на персонал - до 8,3% от выручки с 8,2% годом ранее, что было связано с индексацией заработных плат сотрудников гипермаркетов, а также открытием новых магазинов группы.

В 2022 году чистая прибыль от курсовых разниц группы "О'Кей" составила 313 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 206 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль от курсовых разниц была в основном обусловлена договорами аренды в иностранной валюте, а также прибылью от курсовых разниц от операций прямого импорта товаров, отметила компания.

Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в 2022 году снизилась на 6,2%, до 12,96 млрд рублей. Чистый инвестиционный денежный поток составил 6,47 млрд рублей против 3,93 млрд рублей в 2021 году. Группа вложила около 2,6 млрд рублей (без НДС) в развитие бизнеса гипермаркетов, включая приобретение четырех гипермаркета в Московском регионе, и свыше 4 млрд рублей (без НДС) в расширение сети дискаунтеров.

Общий долг ритейлера вырос на 20,3% по сравнению с показателем на конец 2021 года, до 45,5 млрд рублей, чистый долг - 18,8%, до 33,71 млрд рублей.

Группа "О'Кей" на конец 2022 года объединяла 78 гипермаркетов и 194 дискаунтера.