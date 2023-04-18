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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Гендиректором АО "Адмиралтейские верфи" назначен Андрей Веселов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщает пресс-служба ОСК.

Решение о назначении принято на совете директоров АО "Адмиралтейские верфи". Приказ о вступлении Веселова в должность подписан 18 апреля.

Ранее гендиректором предприятия был Александр Бузаков. Он скончался на 67-м году жизни 24 декабря 2022 года. 12 января 2023 года Веселов был назначен врио гендиректора компании.

Андрей Веселов родился 13 сентября 1970 года в Ленинграде. В 1993 году он окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "Судовое оборудование" с присвоением квалификации "инженер-механик". На "Адмиралтейских верфях" Веселов последовательно занимал должности: строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей; заместителя главного инженера; заместителя гендиректора по военно-техническому сотрудничеству; главного инженера.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.

ОСК Адмиралтейские верфи Петербург Андрей Веселов
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