В АО "Адмиралтейские верфи" назначен врио гендиректора

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора АО "Адмиралтейские верфи" назначен Андрей Быстров, сообщила пресс-служба судозавода. Он сменил Андрея Веселова, полномочия которого 11 декабря прекратил совет директоров АО.

"До этого назначения Андрей Быстров занимал должность заместителя генерального директора по производству", - говорится в пресс-релизе.

Веселов возглавлял "Адмиралтейские верфи" ("Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) с апреля 2023 года. С января до апреля он был врио гендиректора, а до того был главным инженером. Предыдущий гендиректор завода Александр Бузаков умер в конце декабря 2022 года.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на создании современных дизельных подлодок. Предприятие построило для Черноморского флота серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных ракетами "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, концерн "Алмаз-Антей"). "Адмиралтейские верфи" строят серию подлодок этого проекта для Тихоокеанского флота, а также дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада".