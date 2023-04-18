"Газпром" назвал нетривиальной задачей восполнение запасов ПХГ Европы при отказе от газа из РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сезон закачки газа в подземные хранилища Европы в летний период 2023 года будет осложнен конкуренцией за свободные объемы сжиженного природного газа, отмечают в "Газпроме".

В российской компании отмечают, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 6 апреля завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. Уровень заполненности ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 млрд куб. м.

"Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет", - отмечается в комментарии ПАО.

На 16 апреля 2023 года объем активного газа в ПХГ Европы составил 56,6 млрд куб. м, а на аналогичную дату 2020 года он составлял 58 млрд куб. м, то есть европейские компании уже должны восполнить на 1,4 млрд куб. м больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов - 97,6 млрд куб. м газа, посчитали в "Газпроме".

"Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ. В таких условиях восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей", - предупреждают специалисты российской компании.

Одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка является рост экономики и энергопотребления Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер. При этом в Международном энергетическом агентстве надеются, что страна будет покрывать дополнительный спрос за счет возможностей долгосрочных контрактов, а не спотового рынка.

За первые два месяца 2023 года Китай нарастил импорт СПГ на 11%. Опережающий индикатор - статистика потребления электроэнергии в КНР в марте соответствовал тренду двух предыдущих месяцев - рост также на 6%.