Сильная ветрогенерация не помогла Европе нормализовать закачку в ПХГ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Всплеск выработки ветрогенерации в Европе 19 апреля, когда ветряки обеспечили 126% потребностей Германии в электроэнергии, а спотовая цена на электроэнергию какое-то время была отрицательной, не помог исправить ситуацию с закачкой газа в ПХГ региона. В тот день уровень инъекций все равно был на треть ниже стандартного для этого периода за предыдущие годы.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на четверг была 42,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,6 млн куб. м на 21 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в четверг обеспечила 15% потребностей региона в электроэнергии после 20% в среду, сообщает ассоциация WindEurope.

Снижение ветрогенерации автоматически повысило цены на газ в Европе. Спотовая цена выросла на 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $465 за тысячу кубометров.

Растет разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $437; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $412.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 56,81% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 19 апреля резервы удалось увеличить на 0,19 процентного пункта. Текущие темпы заметно уступают обычным уровням инъекций за последние пять лет.

В "Газпроме" предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 63%. Большинство французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, постепенно возвращаются в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ - это произошло с опозданием примерно на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 2,1 млрд куб. м - это примерно в два раза больше, чем обычно в данный период.

Текущий уровень запасов составляет 40%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.