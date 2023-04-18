МТС в рамках допсоглашения с Cisco урегулировала задолженность на 1,2 млрд рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" договорилось об урегулировании долговых обязательств на 1,2 млрд рублей перед поставщиком телекоммуникационного оборудования Cisco на фоне ухода американской компании с рынков РФ и Белоруссии.

В годовом отчете МТС указано, что 16 февраля компания подписала с Cisco Systems Finance International UC (CSFI) допсоглашение, по которому стороны договорились об урегулировании всех кредитов и непогашенных обязательств по ним.

На 31 декабря 2022 года МТС оценивала совокупный долг перед Cisco в 1,23 млрд рублей.

"Мы урегулировали дебиторскую задолженность с CSFI путем взаиморасчетов и завершения поставок", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

Cisco объявила о прекращении операций в РФ и Белоруссии в марте 2022 года на фоне начала спецоперации РФ на Украине.

Американская корпорация в январе физически уничтожила все запасы, IT-оборудование и основные средства в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в стране, приостановки лицензий и невозможности реэкспорта, сообщала российская структура производителя в своем отчете.