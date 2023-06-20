Cisco решила ликвидировать одно из российских юрлиц

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco ликвидирует одно из своих российских юрлиц - ООО "Сиско Системс". Это следует из информации на Федресурсе.

Соответствующее решение было принято общим собранием участников ООО 19 июня. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации, уточняется в сообщении.

ООО "Сиско Системс" зарегистрировано в сентябре 2006 года. По итогам 2022 года выручка составила 441,2 млн рублей, сократившись в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом. При этом чистый убыток возрос в 17,6 раза – до 1,8 млрд рублей.

Cisco в марте 2022 года объявила о прекращении операций в РФ и Белоруссии на фоне начала спецоперации РФ на Украине. В январе американская корпорация физически уничтожила все запасы, IT-оборудование и основные средства в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в стране, приостановки лицензий и невозможности реэкспорта, сообщало ООО "Сиско Системс" в своем отчете.