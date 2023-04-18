Вознаграждение Цукерберга в 2022 году превысило $27 млн за счет авиарасходов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Общий размер вознаграждения основателя и гендиректора американской Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга в 2022 году вырос на 1% и превысил $27 млн, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компенсация Цукерберга составила $27,11 млн против $26,82 млн в 2021 году. Как и годом ранее, он не получил бонусных выплат и акций, а его зарплата осталась на уровне $1.

Рост общего показателя связан с увеличением прочих выплат, обусловленным в том числе повышением расходов на частный авиатранспорт до $2,28 млн с $1,63 млн. Расходы на личную охрану составили $14,82 млн по сравнению с $15,2 млн годом ранее.

Медианный уровень вознаграждения сотрудников Meta, за исключением Цукерберга, вырос до $296,3 тысячи с $292,8 тысячи.

С начала года капитализация компании взлетела на 81,9%. Рынок оценивает Meta примерно в $574,3 млрд.