Meta замедлит увеличение штата до 1-2% в год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель компании Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг на онлайн-встрече с сотрудниками не исключил дальнейших увольнений в компании и сообщил о замедлении найма новых сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Meta 19 апреля завершила сокращение штата на 4 тысячи человек. Увольнения затронули практически все подразделения, включая Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram и Reality Labs (занимается дополненной реальностью), а также отдел модерации контента.

В ближайшие годы число сотрудников компании будет расти примерно на 1-2% в год, сказал Цукерберг.

"В целом я доволен нашим положением, но с учетом волатильности я не хочу обещать, что в будущем таких вещей (увольнений - ИФ) не будет, - отметил глава Meta. - Но я могу сказать, что сейчас мы ничего такого не планируем".

С начала года капитализация Meta подскочила на 77%.