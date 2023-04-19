Сбербанк тестирует новый банкомат, работающий без карт по QR-коду

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк тестирует новый банкомат, который работает без банковской карты, только по QR-коду, сообщила журналистам руководитель блока "Сеть продаж" Татьяна Галкина.

"Сбербанк тестирует первый в России экспериментальный банкомат, управляемый смартфоном. Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR - код с помощью приложения СберБанк Онлайн. Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. По сути такой банкомат - это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск.", - сказала руководитель блока "Сеть продаж".

Для снятия наличных клиенту нужно отсканировать QR-код, который откроет мобильное приложение Сбербанка в смартфоне. Затем нужно ввести необходимую сумму, снова отсканировать код, чтобы подтвердить операцию, и забрать деньги. Двойное подтверждение кода поможет сократить риски мошенничества, отметили в банке.

"Затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание - на 20%. Сокращение расходов на оборудования связано с исключением избыточных элементов: картоприемник, ПИН-клавиатура и т.п.", - добавила Галкина.

По ее словам, данные банкоматы собраны российским производителем и сейчас проходят тестирование не только в Москве, но и по всей стране. По результатам пилота будет принято решение о тиражировании данной технологии.

В дальнейшем банк планирует параллельно с использованием старых банкоматов постепенно переходить на российские устройства.

"У Сбербанка не стоит срочная задача поменять всю банкоматную сеть на российское оборудование. У нас нет проблем с ПО, с разработкой шаблонов новых купюр, нет проблем с технической поддержкой. Мы можем 5-6 лет спокойно работать с существующими устройствами. Это будет планомерный и спокойный процесс. Вместе с тем Сбербанк заинтересован в том, чтобы у нас появились российские банкоматы", - отметила Галкина.

Кроме этого, Сбербанк рассматривает возможность запустить шеринг банкоматов своей сети, если увидит интерес со стороны других игроков рынка. Планируется, что данный сервис для других банков будет платным, но поможет им сократить расходы на содержание собственных устройств