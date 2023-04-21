Российский рынок акций открылся с изменениями индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне неблагоприятной внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (Brent просела к $80,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом продолжают рост акции Сбербанка в ожидании итогов собрания акционеров, где будут утверждаться дивиденды за 2022 год (25 рублей на акцию каждого типа).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2638,88 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1017,68 пункта (-0,09%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 81,68 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,4%), "НЛМК" (+1,6%), "Яндекса" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "ММК" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1%), "Московской биржи" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), UC Rusal (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций растущий тренд может продолжиться краткосрочно, однако на текущих уровнях чувствительность к негативным новостям может быть повышенной, провоцируя волатильность. Для российского рынка ключевое событие пятницы - ГОСА Сбербанка, где акционеры проголосуют по вопросам дивидендов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу может превысить отметку 2650 пунктов. "Мы считаем, что дивиденды останутся ключевым фактором поддержки для рынка. Главным событием станет ГОСА Сбербанка. Здесь мы не ожидаем сюрпризов, однако фактическое решение акционеров выплатить дивиденды будет позитивно воспринято рынком", - считает аналитик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный: дешевеет нефть, снижаются азиатские рынки. Представители ФРС говорят о дальнейшем повышении ставки, хотя американская статистика все чаще указывает на спад. В Азии началась коррекция акций искусственного интеллекта на китайском рынке. Рубль незначительно слабеет в утренние часы. Российские акции также могут скорректироваться после роста предыдущего дня, полагает аналитик.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,8% во главе с Nasdaq, индекс S&P 500 (-0,6%) завершил торги рекордным падением за месяц на квартальных отчетах и статистике.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс.

Аналитики отмечают, что в последнее время индекс S&P 500 торгуется в достаточно узком коридоре между 3800 и 4200 пунктов.

Акции Tesla упали по итогам сессии на 10%. Производитель электромобилей в первом квартале сократил чистую прибыль на 24,2%, при этом выручка выросла на аналогичную величину, но не оправдала прогноза. Глава компании Илон Маск заявил, что Tesla готова пожертвовать рентабельностью ради увеличения доли рынка.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральским значением в 3,3% и стала минимальной с сентября 2022 года.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в марте увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это совпало как с февральским показателем, так и со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Между тем инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,8% с 3,5%.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в марте уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром остаются под давлением продаж, обновляют минимумы с начала апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $80,55 за баррель (-0,7% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $76,82 за баррель (-0,7% и -2,4% в четверг).

Котировки нефти завершают в "минусе" первую неделю из последних пяти. В числе негативных факторов - укрепление курса доллара США на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками, что может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо, отмечает MarketWatch.