Выручка и число подписчиков Netflix в I квартале не оправдали прогнозов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, увеличил выручку в первом квартале 2023 года на 4%, однако чистая прибыль снизилась на 18%.

Выручка компании в январе-марте составила $8,16 млрд против $7,87 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Netflix уменьшилась до $1,31 млрд, или $2,88 в расчете на акцию, по сравнению с $1,6 млрд, или $3,53 на акцию, годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне $8,18 млрд, чистую прибыль - $2,86 на акцию.

Число подписчиков сервиса увеличилось на 1,75 млн по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 232,5 млн. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 2,2 млн.

Годом ранее Netflix впервые в своей истории зафиксировал чистый отток подписчиков, после чего принял ряд мер для увеличения клиентской базы, в том числе предложив пользователям более дешевый план подписки с рекламой. Также компания начала бороться с передачей паролей от аккаунтов.

В пресс-релизе отмечается, что опыт с сервисом, предусматривающим рекламу, оказался успешным. Кроме того, в минувшем квартале компания запустила возможность платной передачи паролей в четырех странах и осталась довольна результатами, в связи с чем планирует расширить эту практику, в том числе с текущего квартала распространить ее на США.

По прогнозу Netflix, во втором квартале чистая прибыль составит $2,84 на акцию при выручке $8,24 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $3,07 на акцию и $8,18 млрд.

С начала 2023 года капитализация Netflix выросла на 13%.