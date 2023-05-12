Netflix вложит $2,5 млрд в южнокорейский контент

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, в ближайшие четыре года инвестирует $2,5 млрд в южнокорейские телесериалы, фильмы и передачи, заявил CNBC вице-президент компании по южнокорейскому контенту Дон Кан.

Netflix увеличит число южнокорейских передач, которые она производит, с порядка четырех в 2022 году до восьми или более в этом, добавил он.

Южнокорейское шоу "100 атлетов", участники которого проходят испытания на выносливость, в 2022 году две недели возглавляло рейтинг самых просматриваемых на Netflix передач не на английском языке.

"Если передачу любят корейцы, есть очень высокая вероятность того, что ее полюбят зрители... по всему миру", - объяснил Дон Кан.

По его словам, инвестиции в локализацию контента (субтитрирование и дубляж) не только помогают устранить языковой барьер, но и в целом "кардинально меняют ситуацию к лучшему".

За последние 12 месяцев капитализация Netlifx увеличилась на 83,7%.