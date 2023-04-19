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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Закон о либерализации экспорта СПГ разрешит экспорт с 36 месторождений "Роснефти"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект, разрешающий компаниям с госучастием экспорт природного и попутного газа в сжиженном виде пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, распространится на 36 месторождений "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком округах, сообщила замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

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