Законопроект о либерализации экспорта СПГ с ряда месторождений принят в I чтении

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий экспорт природного и попутного газа в сжиженном виде (СПГ) с участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, норма коснется компаний с госучастием выше 50%.

Законопроект № 310889-8 правительство РФ внесло в парламент в марте.

"Месторождения газа, расположенные севернее 67 градуса северной широты (Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа), значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ", - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов, принятие закона позволит монетизировать крупные запасы газа и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ с перспективных проектов.

Как уточняла ранее замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, новая норма, в частности, будет распространена на 36 месторождений "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком округах.

Экспортировать газ в виде СПГ можно со всех месторождений "Газпрома" и его 100%-ных "дочек" - как поясняла Бондаренко, это порядка 190 месторождений. Она также напомнила, что после введения в 2012-2013 гг. ряда изменений в закон "Об экспорте газа" право на экспорт СПГ получили также "Роснефть", "Газпром экспорт", компании "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", а также "Газпром газонефтепродукт холдинг" (малотоннажный СПГ - ИФ).

Бондаренко отметила, что уже экспортируется газ в виде СПГ с проектов "Ямал СПГ", "Криогаз-Высоцк" (дочерняя компания "НОВАТЭКа" - ИФ), "Сахалин-2" (контрольный пакет у "Газпрома" - ИФ) и с завода на компрессорной станции "Портовая" (ООО "Газпром СПГ Портовая").

В отзыве комитета по энергетике Госдумы говорится, что согласно текущим оценкам, потенциальные запасы природного газа полуострова Ямал и Гыданского полуострова (ЯНАО) превышают 20 трлн кубометров, что может позволить обеспечить производство до 140 млн тонн СПГ в год. "Ввод новых СПГ кластеров в перспективе создаст возможность существенного прироста экспорта газа и закрепления за РФ порядка 20% доли мирового рынка СПГ", - говорится в отзыве комитета.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.