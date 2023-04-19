Tesla в шестой раз снизила цены электромобилей на американском рынке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla снизил цены на относительно бюджетные Model Y и Model 3 в США. Компания снижает цены для американских покупателей уже шестой раз в этом году, отмечает CNBC.

Стоимость Model Y Long Range и Model Y Performance уменьшилась на $3 тыс., до $49 990 и $53 990 соответственно, заднеприводной Model 3 – на $2 тыс., до $39 990

В этом году Tesla снизила цены Model Y и Model 3 в базовой комплектации соответственно на 20% и 11% на крупнейшем для себя американском рынке.

Кроме того, компания недавно снизила цены в Европе, Сингапуре, Японии, Австралии и Южной Корее.

В первом квартале поставки Tesla увеличились на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до рекордных в истории компании 422 875. В том числе поставки Model S и Model X составили 10 695, Model 3 и Model Y – 412 180.

В среду, 19 апреля, автопроизводитель раскроет финансовые результаты за первый квартал. Аналитики предполагают, что выручка выросла на 24,2% в годовом выражении, до $23,29 млрд.

Акции Tesla на предварительных торгах в среду дешевеют на 1,5%. С начала года рыночная капитализация компании сократилась на 43,4%.