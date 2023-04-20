Tesla в I квартале сократила чистую прибыль на 24%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале сократил чистую прибыль на 24,2%, при этом выручка выросла на аналогичную величину, но не оправдала прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $2,5 млрд, или 73 цента в расчете на акцию, по сравнению с $3,3 млрд, или 95 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 85 центов на акцию, что совпало со средними ожиданиями экспертов, опрошенных FactSet.

Выручка Tesla увеличилась на 24% и достигла $23,3 млрд. Однако консенсус-прогноз предполагал более высокий показатель - $23,6 млрд.

Рентабельность по EBITDA в минувшем квартале упала до 18,3% по сравнению с почти 27% за тот же период годом ранее из-за того, что компания уже несколько раз в этом году снижала цены на электромобили.

Котировки акций Tesla упали на 6,1% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании выросла на 42% (до $583,2 млрд), тогда как индекс Nasdaq за этот период прибавил 12%.