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Tesla в I квартале сократила чистую прибыль на 24%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале сократил чистую прибыль на 24,2%, при этом выручка выросла на аналогичную величину, но не оправдала прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $2,5 млрд, или 73 цента в расчете на акцию, по сравнению с $3,3 млрд, или 95 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

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Прибыль без учета разовых факторов составила 85 центов на акцию, что совпало со средними ожиданиями экспертов, опрошенных FactSet.

Выручка Tesla увеличилась на 24% и достигла $23,3 млрд. Однако консенсус-прогноз предполагал более высокий показатель - $23,6 млрд.

Рентабельность по EBITDA в минувшем квартале упала до 18,3% по сравнению с почти 27% за тот же период годом ранее из-за того, что компания уже несколько раз в этом году снижала цены на электромобили.

Котировки акций Tesla упали на 6,1% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании выросла на 42% (до $583,2 млрд), тогда как индекс Nasdaq за этот период прибавил 12%.

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