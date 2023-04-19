Disney уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Walt Disney Co. планирует объявить о сокращении штата на тысячи рабочих мест на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сокращения затронут телевизионное подразделение, кинобизнес и парки развлечений, причем во всех регионах присутствия компании, сказали источники. О первой волне увольнений может быть объявлено уже в следующий понедельник.

Представители Disney отклонили запрос о комментарии.

Руководство компании в феврале анонсировало планы по сокращению штата примерно на 7 тыс. человек в рамках программы сокращения расходов на $5,5 млрд в год.

Акции Disney дешевеют на 2% в среду. С начала года капитализация компании выросла на 13,9%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7,8%.