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Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала рост чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале, однако неожиданно столкнулась с оттоком пользователей стримингового сервиса Disney+.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 апреля, составила $1,27 млрд, или $0,69 в расчете на акцию, по сравнению с $470 млн, или $0,26 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила 93 цента на акцию, совпав с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 13%, до $21,82 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $21,8 млрд.

Количество подписчиков Disney+ по итогам минувшего квартала сократилось до 157,8 млн со 161,8 млн тремя месяцами ранее. Эксперты в среднем ожидали роста числа подписчиков до 163,5 млн.

Сокращение числа подписчиков пришлось главным образом на сегмент Disney+Hotstar, ориентированный на Индию. Среднемесячная выручка компании в расчете на пользователя в этом сегменте составила всего 59 центов против 74 центов годом ранее. При этом в целом для Disney+ показатель увеличился до $4,44 с $3,93 благодаря повышению цен на подписку без рекламы.

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку во втором финквартале на 3%, до $14,04 млрд. Эксперты ожидали роста показателя до $14,15 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, подскочила на 17%, до $7,78 млрд, против прогноза в $7,6 млрд.

Акции Disney подешевели на 4,8% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании выросла на 16,4%, до $186,7 млрд.

Disney Walt Disney
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