Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Цены промпроизводителей в РФ в марте поднялись на 2,6%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2023 года выросли на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,9% в феврале, сокращения на 0,9% в январе, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае, сообщил в среду Росстат.

До этого цены производители росли на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе 2022 года

Повышение цен промпроизводителей в марте существенно превысило ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале апреля аналитики прогнозировали рост всего на 0,8%.

В годовом выражении цены промпроизводителей в марте просели на 10,7% после снижения в феврале на 7,5%, на 4,6% в январе, на 3,3% в декабре 2022 года, на 1,9% в ноябре, роста на 0,8% в октябре, на 3,8% в сентябре и в августе, на 6,1% в июле, на 11,3% в июне, на 19,3% в мае, на 31,5% в апреле, на 26,7% в марте, на 23,5% в феврале и на 23,1% в январе.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в марте выросли на 4,9% (в годовом сравнении - упали на 39,6%). При поставках на внутренний рынок в марте относительно февраля увеличились цены на руды и концентраты прочих цветных металлов - в 2,0 раза, янтарь - на 40,0%, природные (кроме технических) необработанные алмазы- на 31,5%, кварц, кварцит - на 24,1%, никелевые концентраты- на 13,8%, антрацит - на 12,0%, железорудный доменный агломерат - на 11,9%, обогащенные уголь и антрацит - на 10,3%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в марте этого года выросли на 2,1% (в годовом сравнении - снизились на 5,8%). Существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: на автомобильный бензин - на 35,6%, топочный мазут и брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) - на 13,0%, газовый стабильный конденсат- на 11,2%, дизельное межсезонное топливо - на 10,7%.

В металлургическом производстве выросли цены на ферромолибден - в 1,9 раза, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 33,9%, незамкнутые холодной штамповки профили или гибки из нелегированных сталей - на 14,5%, феррованадий - на 11,7%, зеркальный и передельный чугун в чушках, болванках или в прочих первичных формах - на 10,4%. В то же время цены на листовой холоднокатаный прокат из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки снизились на 11,9%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличились цены на двигатели внутреннего сгорания - на 6,0%, электрическое и электронное оборудование - на 5,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в марте 2023 года на 2% (в годовом сравнении - на 14,3%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Credit Suisse до 2020 года вел связанные с нацистами в Аргентине счета

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз к 2600п по индексу МосБиржи

Запасы нефти в США снизились на 4,58 млн баррелей за неделю

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозтоваров

Большой театр в 2022 году заработал более 2,7 млрд рублей

Большой театр в 2022 году заработал более 2,7 млрд рублей

Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });