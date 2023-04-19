Цены промпроизводителей в РФ в марте поднялись на 2,6%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2023 года выросли на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,9% в феврале, сокращения на 0,9% в январе, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае, сообщил в среду Росстат.

До этого цены производители росли на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе 2022 года

Повышение цен промпроизводителей в марте существенно превысило ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале апреля аналитики прогнозировали рост всего на 0,8%.

В годовом выражении цены промпроизводителей в марте просели на 10,7% после снижения в феврале на 7,5%, на 4,6% в январе, на 3,3% в декабре 2022 года, на 1,9% в ноябре, роста на 0,8% в октябре, на 3,8% в сентябре и в августе, на 6,1% в июле, на 11,3% в июне, на 19,3% в мае, на 31,5% в апреле, на 26,7% в марте, на 23,5% в феврале и на 23,1% в январе.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в марте выросли на 4,9% (в годовом сравнении - упали на 39,6%). При поставках на внутренний рынок в марте относительно февраля увеличились цены на руды и концентраты прочих цветных металлов - в 2,0 раза, янтарь - на 40,0%, природные (кроме технических) необработанные алмазы- на 31,5%, кварц, кварцит - на 24,1%, никелевые концентраты- на 13,8%, антрацит - на 12,0%, железорудный доменный агломерат - на 11,9%, обогащенные уголь и антрацит - на 10,3%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в марте этого года выросли на 2,1% (в годовом сравнении - снизились на 5,8%). Существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: на автомобильный бензин - на 35,6%, топочный мазут и брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) - на 13,0%, газовый стабильный конденсат- на 11,2%, дизельное межсезонное топливо - на 10,7%.

В металлургическом производстве выросли цены на ферромолибден - в 1,9 раза, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 33,9%, незамкнутые холодной штамповки профили или гибки из нелегированных сталей - на 14,5%, феррованадий - на 11,7%, зеркальный и передельный чугун в чушках, болванках или в прочих первичных формах - на 10,4%. В то же время цены на листовой холоднокатаный прокат из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки снизились на 11,9%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличились цены на двигатели внутреннего сгорания - на 6,0%, электрическое и электронное оборудование - на 5,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в марте 2023 года на 2% (в годовом сравнении - на 14,3%).