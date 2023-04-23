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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Власти ФРГ увеличат оплату труда более 2,5 млн госслужащих на фоне инфляции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ пошли навстречу профсоюзам в вопросе повышения зарплат сотрудникам госсектора на фоне инфляции и пообещали улучшить условия труда для более 2,5 млн госслужащих, устраивавших масштабные забастовки в последние недели, сообщает Associated Press.

Соглашение между профсоюзами и властями ФРГ предусматривает единовременные выплаты в размере 3 тыс. евро - 1 240 евро в июне, а затем оставшаяся сумма будет разбита на платежи по 220 евро, которые будут перечислять до февраля следующего года. С марта 2023 года регулярная заработная плата будет увеличена на 200 евро и после этого еще на 5,5%.

Глава МВД ФРГ Нэнси Файзер сообщила в воскресенье, что власти "пошли навстречу профсоюзам настолько, насколько могли сделать это в сложной ситуации".

Изначально профсоюз Verdi добивался повышения на 10,5%, но в итоге пошел на компромисс.

В марте годовая инфляция в ФРГ достигла 7,4%.

Ранее этой весной в ФРГ прошло несколько масштабных забастовок госслужащих, затронувших жизнь граждан.

Германия
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