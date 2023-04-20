Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до верхней планки диапазона в 2017-2020 гг.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в апреле 2023 года снизились и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год, говорится в комментарии Банка России.

По данным опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения снизились до 10,4% с 10,7% в марте 2023 года. ЦБ отмечает, что снижение оценок наблюдалось у респондентов как со сбережениями, так и без них.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно будет оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, в то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться. Годовая инфляция в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году составит 5-7%, в 2024 году вернется к 4% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем.

ЦБ РФ инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

Рубль слегка укрепляется к основным валютам благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });