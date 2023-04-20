Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до верхней планки диапазона в 2017-2020 гг.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в апреле 2023 года снизились и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год, говорится в комментарии Банка России.

По данным опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения снизились до 10,4% с 10,7% в марте 2023 года. ЦБ отмечает, что снижение оценок наблюдалось у респондентов как со сбережениями, так и без них.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно будет оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, в то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться. Годовая инфляция в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году составит 5-7%, в 2024 году вернется к 4% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем.