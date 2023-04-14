Минэкономразвития ожидает ускорение годовой инфляции в РФ до 3,6% в июне

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во II квартале 2023 года на уровне 1,4%, в III квартале - 0,3%, в IV квартале – 1,9%. Об этом говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2023-2026 годы.

Как сообщалось, в I квартале 2023 года инфляция составила 1,7%.

Согласно прогнозу министерства, годовая инфляция с 3,5% на конец марта ускорится до 3,6% в июне, 4,7% в сентябре и 5,3% в декабре.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее в пятницу сообщило о снижении прогноза по инфляции на 2023 год до 5,3% с 5,5% в предыдущей версии (от сентября 2022 года).

Согласно новому прогнозу министерства, пик по годовой инфляции в РФ будет достигнут в I квартале 2024 года (5,5% в марте 2024 года), затем ожидается постепенное замедление годовой инфляции до 4% к концу 2024 года.