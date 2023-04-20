Эксперты ожидают более медленного ослабления инфляции в США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в США может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, и Федеральной резервной системе придется поднять базовую процентную ставку по крайней мере еще один раз, полагают эксперты, опрошенные The Wall Street Journal.

Консенсус-прогноз аналитиков, участвовавших в апрельском опросе WSJ, предполагает, что инфляция в Штатах к концу текущего года замедлится до 3,53%. В январе эксперты ожидали ослабления темпов роста потребительских цен к этому времени до 3,1%.

В марте инфляция в США составила 5% в годовом выражении.

"Инфляция будет замедляться в течение оставшейся части 2023 года, - отмечает главный экономист Economic Outlook Group Бернар Бумоль. - Конечно, если не произойдет нового геополитического взрыва, такого как конфликт в Европе или в Азии, или перебои в поставках энергоресурсов".

Большинство экспертов ожидает, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) либо в мае, либо в июне текущего года. В настоящее время ставка находится на уровне 4,75-5% годовых.

Всего 39% опрошенных не исключают снижения ставки американским ЦБ до конца текущего года, остальные не ждут ее уменьшения за этот же период. В январе большинство экспертов ожидало снижения ставки до конца 2023 года.

Вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев оценивается аналитиками в 61%, как и в январе. Большинство респондентов WSJ ожидает, что рецессия будет довольно мягкой и краткосрочной.

При этом, они ожидают начала рецессии в третьем квартале, а не во втором, как это было в январе.

Большинство опрошенных экспертов (58%) полагают, что кризис в банковском секторе США остался позади, остальные 42% считают возможным сохранение напряженности в этой сфере.

"Мы не ожидаем снижения ставки Федрезервом в 2023 году, если не будет новой напряженности в финансовом секторе, вызванной проблемами небольших и средних по размеру банков", - отмечает главный экономист RSM US Джо Брусуэлас.

Консенсус-прогноз опрошенных WSJ экспертов предполагает, что экономика США в четвертом квартале увеличится лишь на 0,5% в годовом выражении. Они ожидают ускорения темпов роста американского ВВП до 1,6% в 2024 году.