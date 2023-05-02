Рынок США ждет повышения базовой ставки ФРС на 25 б.п.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, поднимет базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам стартовавшего во вторник двухдневного заседания, пишет MarketWatch. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения на 25 б.п. в среду оценивается рынком почти в 100%.

Таким образом, ставка будет увеличена по итогам десятого заседания подряд. Ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

Цикл ужесточения политики ФРС, начатый в марте прошлого года, помог снизить инфляционное давление в США, однако темпы роста потребительских цен по-прежнему существенно превышают 2%-ный целевой показатель американского ЦБ. Инфляция в Штатах в марте составила 5% в годовом выражении, замедлившись до минимума с мая 2021 года.

В то же время экономический рост в США в первом квартале замедлился до 1,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 2,6% в четвертом квартале.

Ключевой показатель состояния американской экономики - данные по рынку труда за прошлый месяц - будут обнародованы в пятницу, уже после заседания ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в апреле на 180 тыс. и повышение безработицы до 3,6% с 3,5%.

Федрезерву необходимо решить вопрос о том, было ли ужесточение денежно-кредитной политики достаточным для достижения целей по инфляции, и можно ли сделать паузу, пишет The Wall Street Journal.

"В данный момент мы гораздо ближе к концу цикла ужесточения политики, чем к его началу", - заявила в конце апреля президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

В соответствии с медианным прогнозом руководителей ФРС, опубликованным по итогам мартовского заседания, к концу 2023 года ставка будет составлять около 5,1%, к концу 2024 года - 4,3%, к концу 2025 года - 3,1%.

Трейдеры, однако, ожидают снижения ставки до 4,7% к декабрю 2023 года, свидетельствуют данные CME Group.

Как ожидается, руководители Федрезерва оставят себе пространство для маневра в плане дальнейших действий, что будет отражено как в заявлении по итогам заседания, так и в комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет WSJ.

"Нет сомнений, что американский ЦБ должен удерживать жесткую политику, поскольку инфляция остается довольно высокой, - сказала Financial Times Карен Динан, бывший сотрудник высшего звена ФРС. - Однако, по моему мнению, есть убедительные доводы в пользу того, что мы близки к пиковому уровню ставки".

"Федрезерв вряд ли будет связывать себе руки и конкретно обозначать, к чему все движется", - добавила она.

Среди факторов, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, аналитики называют ситуацию в банковском секторе США, а также проблему лимита госдолга.

Американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит потолок госдолга, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 по Москвек. Пресс-конференция Пауэлла начнется в 21:30.