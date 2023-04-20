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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов

Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Покупателем выступил консорциум инвесторов, включающий Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services и Augment Investments.

Elbrus Services - компания сооснователя Elbrus Capital Дмитрия Крюкова, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к сделке.

Сделка уже была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Дата закрытия сделки не уточняется.

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Henkel Kismet Capital Иван Таврин
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