Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Покупателем выступил консорциум инвесторов, включающий Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services и Augment Investments.
Elbrus Services - компания сооснователя Elbrus Capital Дмитрия Крюкова, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к сделке.
Сделка уже была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
Дата закрытия сделки не уточняется.
Новость дополняется