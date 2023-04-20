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Компании сократили объем средств в банках в марте на 750 млрд руб. из-за налоговых выплат

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в марте сократились на 747 млрд руб., или на 1,6%, до 46,1 трлн руб. против роста в феврале на 1,1% (или на 495 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Банк России отмечает, что довольно значительный отток средств корпоративных клиентов пришелся преимущественно на последнюю декаду месяца, что обусловлено перечислением налогов в бюджет, в том числе уплатой нефтегазовыми компаниями налога на дополнительный доход за 2022 год.

Снижались как рублевые (-535 млрд руб., -1,4%), так и валютные остатки средств юрлиц (минус $2,8 млрд, или 212 млрд руб. в рублевом эквиваленте, минус 2,3%).

Несмотря на отток в марте, по итогам квартала корпоративные средства значительно выросли: на 1,8 трлн руб., или на 4,0%, в основном из-за существенного притока в январе, связанного с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также крупными доходами нефтегазовых компаний.

Средства физлиц (без счетов эскроу) в марте умеренно выросли, увеличившись на 272 млрд руб., или на 0,7%, до 37 трлн руб. (в феврале рост составлял 2%).

Остатки средств населения в рублях увеличивались как на текущих счетах (+320 млрд руб., или +2,7%), в том числе благодаря конвертации валютных средств в рубли, так и на срочных депозитах (+191 млрд руб., или +0,9%).

Валютные средства населения в марте сократились на $3,2 млрд (или на 238 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или на 6%) в том числе из-за продолжающейся конвертации в рубли.

ЦБ отмечает существенное ускорение роста средств на счетах эскроу в марте по сравнению с февралем (+164 млрд руб., или +4,2%). Регулятор объясняет это значительным ростом объема выдачи ипотеки, а также сезонным замедлением ввода объектов в эксплуатацию (пик ввода приходится на декабрь-январь, с февраля - снижение) и, как следствие, замедление темпов раскрытия счетов эскроу (предварительно до 169 млрд руб. в марте после 178 млрд руб. в феврале и 408 млрд руб. в январе).

Объем госсредств в банках в марте значительно увеличился, показав прирост на 2,1 трлн руб., или на 30,3% - до 9 трлн руб., в основном из-за размещения налоговых поступлений за февраль и март.

Банк России
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