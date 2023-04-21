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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Инфляция в Японии в марте замедлилась до минимума с сентября

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральским значением в 3,3% и стала минимальной с сентября 2022 года.

Рост транспортных услуг в прошлом месяце был самым слабым за последние полгода - 1,6% против 1,7% в феврале.

Стоимость коммунальных услуг в марте упала на 2,8% после сокращения на 0,3% в предыдущий месяц, в основном за счет того, что сильно подешевело электричество (-8,5%).

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Между тем продукты питания в Японии подорожали на 7,8% - это максимальное повышение с сентября 1980 года. В феврале подъем составлял 7,5%.

Рост цен на медицинские услуги ускорился с 0,9% до 1,3%.

При этом одежда подорожала на 3,6%, образовательные услуги - на 0,9%. Темпы повышения цен в этих категориях остались на февральском уровне.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в марте увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это совпало как с февральским показателем, так и со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,8% с 3,5%.

Потребительские цены в Японии в марте относительно предыдущего месяца увеличились на 0,3%. В феврале они упали на 0,6% (первое снижение показателя с октября 2021 года).

Япония инфляция
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