Инфляция в Японии в апреле неожиданно ускорилась до 3,5%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении из-за резкого скачка цен на еду, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовским значением в 3,2%, ставшим минимальным с сентября 2022 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали замедления инфляции до 2,5%.

Продукты питания в Японии подорожали в апреле на 8,4% - это максимальное повышение с августа 1976 года. В марте подъем составлял 7,8%.

Рост цен на транспортные услуги в прошлом месяце ускорился до 1,8% с 1,6% в марте, на одежду - до 3,8% с 3,6%, на мебель и товары для дома - до 10% с 9,4%, на медицинские услуги - до 1,7% с 1,3%, на образовательные услуги - до 1,3% с 0,9%.

Тем временем подъем цен на жилье замедлился до 1,2% с 1,3%.

Стоимость коммунальных услуг в апреле упала на 3,8% после сокращения на 2,8% в предыдущий месяц, в основном за счет падения тарифов на электричество (-9,3%).

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле увеличились на 3,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Темпы роста показателя ускорились с 3,1% в марте и совпали с прогнозами аналитиков.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 4,1% с 3,8%.

Потребительские цены в Японии в апреле относительно предыдущего месяца увеличились на 0,6%, вдвое сильнее, чем в марте.