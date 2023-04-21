Тепличный бизнес на Кубани принес "Магниту" в 2022 году рекордные 8,8 млрд рублей выручки

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Тепличный комплекс "Зеленая линия" (оператор тепличных комплексов ритейлера "Магнит" в Краснодарском крае) по итогам 2022 года увеличило выручку на 7,4% по сравнению с показателем 2021 года - до 8,766 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Это наилучший показатель за все время работы предприятия. Выручка комплекса, начиная с 2014 года, росла ежегодно.

Чистая прибыль по РСБУ в прошлом году возросла на 11,7% - до 2,144 млрд рублей. Это рекордный показатель с момента запуска ТК в 2011 году. Прежний рекорд был зафиксирован в 2017 году (2,038 млрд рублей).

Тепличный комплекс "Зеленая линия" (первое собственное производство "Магнита") открылся в Динском районе Краснодарского края в 2011 году. По данным региональных властей, это крупнейшее предприятие по производству овощей в теплицах в крае.

Как сообщалось, В 2022 году агропромышленные производства "Магнита", расположенные в Краснодарском крае, а также приобретенный в августе прошлого года тепличный комплекс в Белгородской области сконцентрировались на производстве томатов черри и увеличили суммарно объем их выращивания на 30%. В результате доля продаж этих томатов собственного производства в сети в натуральном выражении превысила 70%.

Кроме того, в прошлом году компания начала выращивать новые сорта огурцов и перцев.

Всего в 2022 году агропромышленные предприятия "Магнита" выпустили 111 тысяч тонн свежих овощей и фруктов, что на 9% больше, чем годом ранее.

"Магнит" - ведущий в России ритейлер по числу магазинов и единственная сеть, которая владеет собственными пищевыми и агропромышленными предприятиями по выпуску продуктов питания.