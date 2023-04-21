Суд отклонил жалобы на взыскание с экс-топ-менеджеров ПСБ 91 млрд рублей убытков

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобы на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка (ПСБ) 91,2 млрд рублей убытков.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщает сайт суда.

Кассации подали Банк России, ПСБ и Евгений Веснин, который является финуправляющим экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева.

Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября 2022 года оставил в силе вердикт Арбитражного суда Москвы, который 29 июня частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей.

Суд первой инстанции 29 июня решил солидарно взыскать в пользу ПСБ с братьев Ананьевых, а также компании Promsvyaz Capital B.V. 91,2 млрд рублей убытков: с Алексея Ананьева - в пределах 91,2 млрд рублей, с Дмитрия Ананьева - в пределах 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V. - в пределах 23,1 млрд рублей.

Суд тогда решил отменить после вступления судебного акта в законную силу меры обеспечения, принятые 29 мая 2019 года, в отношении других ответчиков.

Иск был заявлен на сумму 282,2 млрд рублей, однако, позднее требуемая сумма была сокращена до 243,2 млрд рублей.

ПСБ просил суд взыскать с Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также Promsvyaz Capital B.V. по 243,2 млрд рублей, с Татьяны Волошкиной (отвечала за работу с VIP-клиентами), зампредправления Андрея Жупанова, Владимира Мамакина (руководил финансовым блоком), Алексея Иодко (отвечал за HR) и Владимира Шаталова (занимался малым и средним бизнесом) - по 117,7 млрд рублей, с Дмитрия Иванова 137,2 млрд рублей, с Александра Афанасьева 97,6 млрд рублей, с Евгения Козеренко - 96,3 млрд рублей, с Сергея Муравьева 89,9 млрд рублей, с Ивана Пидлужного - 168 млрд рублей.

Суд 6 марта 2020 года решил истребовать в Следственном комитете РФ из материалов уголовного дела оригинал протокола заседания правления Промсвязьбанка от 11 августа 2017 года "для возможности его обозрения в судебном заседании". Тогда правление ПСБ одобрило выкуп еврооблигаций связанных структур - PSB Finance S. A. и SCI Finance - на $500 млн. Ранее на аналогичную сумму ПСБ получил от PSB Finance бессрочный субординированный заем.

За выкуп еврооблигаций PSB Finance голосовали Дмитрий Ананьев, Жупанов, Волошкина, Мамакин, Иодко и Шаталов.

В начале марта 2020 года суд назначил экспертизу по делу, которая должна была определить подлинность электронных сообщений, касающихся заочного голосования членов правления ПСБ 11 августа 2017 года.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что "сам по себе выкуп "старых" субординированных облигаций и приобретение "новых" субординированных облигаций не привел к возникновению у банка какого-либо убытка".

Представители ответчиков ранее заявили, что не признают иск.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации в дальнейшем был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Арбитражный суд Москвы 29 мая 2019 года по заявлению Промсвязьбанка арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества - доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов. Позднее, правда, ряд мер обеспечения был отменен.

Как сообщали ранее "Ведомости", Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B.V. в нанесенном банку ущербе, эта доля могла составить 88 млрд рублей. Совокупная сумма в 282 млрд рублей учитывает также претензии к бывшим топ-менеджерам Промсвязьбанка, которые работали в нем до начала санации.