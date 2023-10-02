Процедура банкротства бывшего совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева продлена на 6 месяцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 29 сентября продлил процедуру банкротства бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева на шесть месяцев. Как сообщает сайт суда, следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 22 марта 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

Верховный суд России 14 марта 2022 года отказал Ананьеву в пересмотре дела о повторном рассмотрении вопроса о назначении его финансового управляющего.

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня назначил Евгения Веснина финуправляющим экс-банкира. Арбитражный суд Московского округа 17 января 2023 года оставил назначение Веснина в силе.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы приостановил производство по проверке обоснованности требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов экс-главы ПСБ Дмитрия Ананьева 278,4 млрд рублей убытков. Дело было приостановлено до вступления в силу решения по иску ПСБ о взыскании с экс-руководства банка, в том числе с Ананьева, 282,2 млрд рублей. Позднее сумма требований по этому иску была сокращена до 243,2 млрд рублей.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября и кассация 21 апреля 2023 года оставили решение в силе.

Арбитражный суд Москвы 9 декабря 2022 года включил в реестр кредиторов Дмитрия Ананьева 89,7 млрд рублей долга перед ПСБ.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".