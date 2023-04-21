Brookfield хочет купить платежную систему Network International за 2,1 млрд фунтов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Brookfield Asset Management Ltd. сделала предложение о покупке ближневосточной платежной системы Network International Holdings Plc. за 2,1 млрд фунтов ($2,6 млрд).

Brookfield предлагает 400 пенсов за акцию Network, говорится в сообщении ближневосточной компании, зарегистрированной в Лондоне. Это на 11% превышает котировки на закрытие торгов в четверг.

Ранее на этой неделе Network получила предложение от CVC Capital Partners и Francisco Partners, которые готовы заплатить 387 пенсов за бумагу компании.

Network International была создана в 1994 году как подразделение Emirates Bank. В 2019 году компания провела IPO в Лондоне, разместив бумаги по цене 435 пенсов и получив оценку капитализации в 2,175 млрд фунтов.

Акции Network дорожают на 9,4% на торгах в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 32%.