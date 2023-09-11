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Societe Generale и Brookfield создают фонд прямого кредитования на 10 млрд евро

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale и канадская инвесткомпания Brookfield Asset Management сформируют фонд прямого кредитования на 10 млрд евро, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Стартовое "посевное финансирование" (seed funding) составит 2,5 млрд евро, а до 10 млрд евро размер фонда планируется увеличить за четыре года. Фонд среди прочего сфокусируется на секторах данных, на возобновляемой энергетике и транспорте, а также финансовой отрасли.

Новая структура позволит эмитентам получать финансирование с индивидуальными параметрами и предоставит инвесторам, в том числе страховым компаниям с особыми требованиями к рейтингам и дюрации, высококачественные возможности вложений в обязательства компаний инвестиционного уровня, отмечается в пресс-релизе.

Societe Generale Brookfield Asset Management Франция Канада
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