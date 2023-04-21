Volkswagen в I квартале увеличил поставки электромобилей на 42%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Volkswagen AG в первом квартале увеличил поставки машин на 7,5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2 млн 040,6 тыс. шт., сообщается в пресс-релизе германской компании.

При этом продажи автомобилей с электродвигателями (BEV) выросли на 42% и достигли 141 тыс. В результате доля таких машин в общем объеме поставок повысилась до 6,9% по сравнению с 5,2% годом ранее.

Поставки в странах Западной Европы в целом выросли на 26,9% - до 795,4 тыс. автомобилей, в Северной Америке - на 22,1%, до 216,8 тыс., в Южной Америке - на 26,1%, до 103,6 тыс., в государствах Ближнего Востока и Африки - на 27,5%, до 81,7 тыс. При этом в Центральной и Восточной Европе они снизились на 5,8% и составили 113,9 тыс., в Китае - на 14,5%, до 644,5 тыс. В Азиатско-Тихоокеанском регионе компания реализовала 84,7 тыс. машин, что на 16,5% превысило показателя января-марта прошлого года.

Между тем продажи BEV в Европе взлетели на 68,1% и достигли 98,3 тыс., в США - на 98%, до 15,7 тыс. В КНР показатель упал на 25,4% - до 21,5 тыс.

Наиболее популярными электромобилями в начале этого года были Volkswagen ID.4/ID.5 (41,9 тыс. штук), Volkswagen ID.3 (23,6 тыс.) и Audi Q4 e-tron (21,3 тыс.), отмечается в сообщении.

Мировые поставки бренда Volkswagen в минувшем квартале увеличились на 1%, превысив 1,021 млн, Skoda - на 12,6%, до 209,6 тыс., Audi - на 7,9%, до 415,7 тыс., Lamborghini и Bentley - на 6,9%, до 6,1 тыс., Porsche - на 18%, до 80,8 тыс.

Продажи грузовиков MAN подскочили на 41,1% и составили 27,3 тыс., Scania - на 35,9%, до 22,6 тыс.

Котировки акций VW снижаются на 0,7% в ходе торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя уменьшилась на 5,8% (до 71,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX вырос на 4,9%.