Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla продолжит активно инвестировать в рост бизнеса, заявил глава компании Илон Маск в ходе конференции по итогам первого квартала.

"Сейчас подходящее время для того, чтобы укрепить наше лидерство, и мы продолжим инвестировать в рост (бизнеса - ИФ) настолько быстро, насколько это возможно", - пояснил Маск, говоря о снижении цен на продукцию Tesla.

"Наши машины – единственные, которые сейчас формально можно продавать без прибыли, но которые, став беспилотными, могут с лихвой окупить себя в будущем", - отметил топ-менеджер.

Tesla планирует получать комиссионные от владельцев машин, которые будут сдавать их в аренду как беспилотные такси, однако пока говорит об этих планах лишь в общих чертах, пишет Financial Times.

Заявления Маска свидетельствуют о его готовности жертвовать краткосрочной прибылью и рентабельностью в обмен на увеличение доли рынка, отмечает газета.

Валовая рентабельность Tesla в первом квартале опустилась до 19,3%, что на 10 процентных пунктов ниже рекордного уровня годом ранее.

Компания уже шесть раз в этом году снижала цены для американских покупателей.

По мнению главного финансового директора французской Renault Тьерри Пьетона, удешевление электромобилей "убьет" их остаточную стоимость и не позволит минимизировать лизинговые платежи для клиентов.

"При существенном снижении цен страдает остаточная стоимость, - цитирует FT слова главного финансового директора Renault Тьерри Пьетона. - Нет большого смысла в том, чтобы снизить цены, убить остаточную стоимость и пуститься далее по спирали, как сделал ряд наших конкурентов. Если в краткосрочной перспективе чуть уменьшатся объемы (продаж - ИФ), ничего страшного".

Акции Tesla дешевеют на премаркете в четверг на 8,8%. С начала года капитализация компании увеличилась на 46,6%.