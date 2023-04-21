Хлебобулочный бизнес "Макфы" в 2022 году увеличил выручку на треть

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - АО "Смак" (Свердловская область, входит в структуру производителя макаронных изделий "Макфа") в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 207,3 млн рублей, что на 0,6% больше, чем в 2021 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка увеличилась на 31,9% и составила 5,3 млрд рублей, валовая прибыль – в 1,5 раза, до 1,8 млрд рублей.

Основные финпоказатели АО "Смак" (в тыс. рублей):

Показатели 2022г 2021г Динамика Выручка 5 347 812 4 053 805 31,9 Себестоимость продаж 3 544 036 2 869 870 23,5 Валовая прибыль 1 803 776 1 183 935 +1,5 раза Прибыль от продаж 349 960 291 775 19,9 % Прибыль до налогообложения 279 623 260 981 7,1 % Чистая прибыль 207 332 206 043 0,6 %

Кредиторская задолженность компании за 2022 год снизилась с 403,2 млн до 394,1 млн рублей, дебиторская – с 405 млн до 376,3 млн рублей.

На сайте компании сообщается, что "Смак" – хлебопекарный завод в Свердловской области, входит в группу "Макфа" (крупный производитель макаронных изделий, круп и муки в РФ). В настоящее время хлеб и хлебобулочные изделия поставляются в Свердловскую и Тюменскую и Челябинскую области, а также в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

"Смак" имеет две производственные площадки в Екатеринбурге, а также кондитерскую фабрику в городе Раменское (Московская область).