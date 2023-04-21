Хлебобулочный бизнес "Макфы" в 2022 году увеличил выручку на треть
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - АО "Смак" (Свердловская область, входит в структуру производителя макаронных изделий "Макфа") в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 207,3 млн рублей, что на 0,6% больше, чем в 2021 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка увеличилась на 31,9% и составила 5,3 млрд рублей, валовая прибыль – в 1,5 раза, до 1,8 млрд рублей.
Основные финпоказатели АО "Смак" (в тыс. рублей):
|Показатели
|2022г
|2021г
|Динамика
|Выручка
|5 347 812
|4 053 805
|31,9
|Себестоимость продаж
|3 544 036
|2 869 870
|23,5
|Валовая прибыль
|1 803 776
|1 183 935
|+1,5 раза
|Прибыль от продаж
|349 960
|291 775
|19,9 %
|Прибыль до налогообложения
|279 623
|260 981
|7,1 %
|Чистая прибыль
|207 332
|206 043
|0,6 %
Кредиторская задолженность компании за 2022 год снизилась с 403,2 млн до 394,1 млн рублей, дебиторская – с 405 млн до 376,3 млн рублей.
На сайте компании сообщается, что "Смак" – хлебопекарный завод в Свердловской области, входит в группу "Макфа" (крупный производитель макаронных изделий, круп и муки в РФ). В настоящее время хлеб и хлебобулочные изделия поставляются в Свердловскую и Тюменскую и Челябинскую области, а также в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
"Смак" имеет две производственные площадки в Екатеринбурге, а также кондитерскую фабрику в городе Раменское (Московская область).