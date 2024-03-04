"Макфа" в 2023 году увеличила продажи макарон на 3%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - АО "Макфа", крупный российский производитель макаронных изделий, муки и круп, в 2023 году реализовало 146 тысяч тонн макаронных изделий против 142 тысяч тонн в 2022 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Таким образом, продажи макарон компании за год выросли на 2,8%.

Продажи муки в 2023 году увеличились на 7,2%, превысив 202 тысячи тонн, при этом продажи альтернативной муки возросли почти на 12%.

"Макфа" также реализовала 25 тысяч тонн круп и хлопьев, в том числе продажи круп выросли на 17%, до 23 тысяч тонн.

"Активно развивается экспортное направление. В 2023 году реализовано свыше 60 тысяч тонн продукции на сумму более 2 млрд рублей. Продукция поставляется в страны ближнего зарубежья, Китай, ОАЭ. Кроме этого, в 2023 году были начаты первые поставки в Саудовскую Аравию", - уточнили в пресс-службе.

"Макфа" начала реализацию второго этапа инвестпрограммы по модернизации мощностей на территориях присутствия. Стоимость второго этапа оценивается предварительно в 4 млрд рублей. Ранее в рамках первого этапа, реализация которого началась в 2020 году, на модернизацию производства было направлено 4,6 млрд рублей.

Продукция "Макфы" охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.