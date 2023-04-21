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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Цена золота упала на 1%, опустившись ниже $2 тыс. за унцию

Цена золота упала на 1%, опустившись ниже $2 тыс. за унцию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Золото активно дешевеет в пятницу, инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:45 по московскому времени упали на 1%, до $1998,7 за тройскую унцию.

Ралли на рынке золота, длившееся несколько недель подряд, подошло к концу на фоне "ястребиных" комментариев членов руководства Федрезерва.

"Очередным ястребом оказалась глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, поддержавшая еще одно повышение ставки и призвавшая следить за последствиями банковского кризиса", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Рынок оценивает вероятность повышения ключевой процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на следующем заседании более чем в 80%, свидетельствуют данные FedWatch, отслеживающего фьючерсы на уровень ставки.

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