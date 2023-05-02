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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Золото слабо дорожает перед заседанием ФРС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно растут во вторник, инвесторы ждут итогов майского заседания Федеральной резервной системы США.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:39 по Москве поднялись на 0,1%, до $1994,6 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в июле подешевело на 1,2% и стоит $24,93 за унцию.

Заседание Федрезерва пройдет 2-3 мая, и эксперты в целом ожидают повышения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Инвесторы также будут ждать от ФРС сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

"Золото вступило в период консолидации в преддверии завтрашнего решения Федрезерва. Трейдеры ждут новых мнений от центробанка в свете последних данных и последствий банковского мини-кризиса", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Comex США ФРС
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