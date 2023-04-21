"Новошип" в 2022 году получил рекордную за последние 13 лет выручку

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2022 году увеличило выручку по РСБУ на 19% по сравнению с предшествующим годом - до 897,556 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Это наилучший показатель выручки пароходства, начиная с 2009 года.

Вместе с тем, чистая прибыль снизилась на 39,6% и составила 174,9 млн рублей, став наименьшей с 2012 года. Рекордную прибыль "Новошип" получил в 2016 году, она составила 6,12 млрд рублей.

Согласно отчету, прочие доходы пароходства в прошлом году выросли на 26,3% и составили 477,457 млн рублей, а прочие расходы - в 2,4 раза, до 765,285 млн рублей. Управленческие расходы увеличились на 2%, до 320,235 млн рублей.

Дебиторская задолженность за прошлый год выросла с 11,442 млн рублей до 12,512 млн рублей. Кредиторская задолженность, наоборот, снизилась с 711,188 млн рублей до 448,71 млн рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте.