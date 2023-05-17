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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Росимущество в 8-й раз попытается продать небольшой госпакет "Новошипа"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на продажу госпакет ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот"), уже в восьмой раз.

Как сообщается в материалах организатора торгов - электронной площадки "РТС-Тендер", начальная цена пакета составляет 4,1 млн рублей. Шаг на повышение - 205 тысяч рублей, размер задатка - 820 тысяч рублей. Росимуществу принадлежат 40 тысяч акций (0,0127% уставного капитала).

Торги пройдут 20 июня, заявки принимаются до 9 июня.

Росимущество в 2021-2023 годах уже семь раз выставляло на торги этот госпакет. В первых трех аукционах начальная цена составляла 4,3 млн рублей. При объявлении торгов в четвертый раз цена была снижена до 4,1 млн рублей и сохранялась на этом уровне при последующих попытках продажи.

Все аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море. Уставный капитал пароходства равен 315 629 119 рублей, он разделен на 286 836 224 обыкновенные и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

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