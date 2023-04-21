"СИБУР" не стал раскрывать информацию о выплате дивидендов и составе совета директоров

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" не стал раскрывать информацию об итогах голосования акционеров в ходе годового собрания по вопросу выплаты дивидендов и избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора, сообщила компания.

"СИБУР" сослался на постановление правительства РФ от 12 марта 2022 года. Этим документом власти дали компаниям на фоне санкционных рисков возможность не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Его действие изначально ограничивалось 2022 годом, впоследствии было продлено до 1 июля 2023 г.

В середине марта совет директоров "СИБУРа" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 9,2 рубля на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 28 апреля 2023 г.

Уставный капитал нефтехимической компании поделен на 2 млрд 562 млн 916 тыс. 589 акций, то есть на выплату дивидендов планировалось направить 23,58 млрд рублей.

Акционеры компании рассматривали 30 июня 2022 года вопрос о выплате дивидендов за первый квартал 2022 года, 13 мая акционеры должны были утвердить финальные дивиденды за 2021 год, но информация не раскрыта, равно как и полученная за 2021 год чистая прибыль компании.

Согласно дивидендной политике компании, минимальный коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

По итогам 9 месяцев 2021 года "СИБУР" направил на дивиденды 159,77 млрд рублей.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" (12,325%, из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова - 2,59%), акционеры "ТАИФа" - 15%.