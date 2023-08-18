Полугодовая чистая прибыль "СИБУРа" по РСБУ сократилась в 4,5 раза

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ составила 47,4 млрд рублей против 212,2 млрд рублей годом ранее (в 4,5 раза меньше), говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась не так значительно - на 7%, до 460 млрд рублей.

При этом себестоимость продаж выросла на 8,5% - до 317,3 млрд рублей. В результате валовая прибыль упала уже на 29% - до 142,8 млрд рублей.

Из-за роста как коммерческих, так и управленческих расходов прибыль от продаж снизилась на 40% - почти до 104 млрд рублей.

Несмотря на существенный рост доходов от участия в других организациях (в 4 раза) - до 34,1 млрд рублей, рост по статье "прочие расходы" и падение "прочих доходов" привело к снижению прибыли до налогообложения в 5,2 раза - до 50,6 млрд рублей.

Статья "налог на прибыль" в отчетном периоде оказалась положительной - 33,7 млрд рублей против 51,2 млрд рублей, выплаченных за тот же период 2022 года.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" (12,325%, из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова - 2,59%), акционеры "ТАИФа" - 15%.

За весь 2021 год чистая прибыль "СИБУРа" составила 243,5 млрд рублей.