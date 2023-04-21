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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Авиакомпания "Азимут" в 2022 году получила рекордные выручку и чистую прибыль

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания Азимут" в 2022 году в 6,2 раза увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом, до 3, 803 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка перевозчика выросла в 1,7 раза, до 21,6 млрд рублей.

Согласно отчетным материалам АО, это наивысшие показатели чистой прибыли и выручки с момента основания компании в 2017 году.

В 2022 году себестоимость выросла на 40%, до 18,8 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 3,3 раза, до 2789 млрд рублей. Коммерческие расходы снизились на 6,7%, до 269,4 млн рублей, а управленческие - выросли на 15,7%, до 348,1 млн рублей. Прибыль от продаж увеличилась в 1,5 раза, до 2,171 млрд рублей.

Рост прочих доходов составил 24,4%, до 4,790 млрд рублей, прочих расходов - на 23,4%, до 1,831 млрд рублей. Прибыль до налогообложения сложилась в сумме 3,975 млрд рублей, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее.

Кредиторская задолженность авиакомпании за минувший год уменьшилась с 4,13 млрд рублей до 3,1 млрд рублей, дебиторская - выросла с 2 млрд рублей до 2,549 млрд рублей.

В аудиторском заключении к отчетности за 2022 год отмечается: "Временная приостановка поставки импортных запасных частей на воздушные суда и двигатели воздушных судов из-за ограничений, наложенных на РФ недружественными странами, могут в 2023 году привести к неблагоприятным последствиям при дальнейшей эксплуатации авиапарка. Министерством транспорта РФ разрабатываются мероприятия, направленные на устранение последствий санкций в отношении российской гражданской авиации, что позволит российским эксплантатам расширить перечень используемых компонентов для обеспечения летной годности и эксплуатации парка самолетов".

Первый регулярный рейс "Азимут" выполнил в сентябре 2017 года и до конца того года перевез 72 тысячи пассажиров.

АК "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.

Азимут Superjet 100 Минтранс Краснодар Ростов-на-Дону Минводы
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