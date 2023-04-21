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Совет директоров "Норникеля" 28 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норильского никеля" 28 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год, сообщила компания.

По оценке ИБ "Синара", "Норникель" может выплатить за 2022 год 660 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 4%. Аналитики Альфа-банка ожидают дивдоходность выплат за прошлый год на уровне 5%.

Дивидендная политика "Норникеля" предполагает выплаты на уровне не ниже 30% EBITDA, при этом с 2013-го и до 2022 года компания перечисляла акционерам по 60% EBITDA. Исключением стали финальные дивиденды за 2020 год, когда основные акционеры - "Интеррос" и "Русал" - договорились о снижении выплат почти на 40% и проведении buyback, основную роль в котором сыграл "Русал".

Финальные дивиденды за 2021 год стали последними, отталкивающимися от EBITDA и дивидендной формулы в соглашении акционеров.

После истечения юридически обязывающего документа в 2023 году компании придется пропорционально снизить выплаты, говорил ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин. Выплаты, по мнению менеджмента "Норникеля", должны быть привязаны к free cash flow, чтобы учитывать растущие инвестиции.

"Интеррос" Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - примерно 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Норникель
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